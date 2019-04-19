Ректор СамГУПС приглашает самарцев на международную конференцию
СамГУПС готовится ко II Международной конференции «Самара Цифровая». Ученые из России и зарубежных стран обсудят пути развития города на основе цифровых технологий, создания и использования информационных технологий в повседневной жизни.
Организаторы конференции ставят себе целью объединить усилия научной общественности, власти, реального сектора экономики с целью развития Самарского региона. В СамГУПСе заинтересованы в работе над проектом минстроя России по цифровизации городского хозяйства «Умный город» в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика».
Конференция состоится 30 мая в СамГУПСе. Ректор университета Иван Андрончев приглашает всех специалистов посетить ее.
ИСТОЧНИК KP.RU