2019-04-19T14:32:22+03:00
Общество

Самарцы готовы быть волонтерами и артистами на культурных мероприятиях в городе

Именно такие первые результаты показал опрос в рамках проекта "Культурное сердце России"
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре хотят больше концертов на свежем воздухеВ Самаре хотят больше концертов на свежем воздухе
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В Самаре завершился первый этап регионального проекта "Культурное сердце России". У жителей области спросили, как бы они хотели проводить свой досуг, какие мероприятия были бы им наиболее интересны и что именно жители хотели бы посетить в своем городе, селе и деревне. Анкетирование проводили волонтеры, ответить на вопросы можно было и на страничке проекта.

- Большинство жителей региона отметили, что готовы активно формировать досуг не только свой, но и всех земляков. Они хотели бы быть волонтерами культурных мероприятий, артистами, организаторами летних событий. Праздники хотели бы видеть не только в больших парках, но и в мелких скверах, во дворах, - уточнили организаторы опроса.

Также в первом этапе проекта выяснили, что есть спрос на выставки, мастер-классы, лекции, музыкальные концерты и театрализованные представления. Итоги опроса подведут до 1 мая . Каждый муниципалитет должен прописать "дорожную карту", в которой запланирует проведение культурно-массовых мероприятий на 2019 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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