2019-04-19T15:04:39+03:00
Спорт

«Крылья Советов» пообещали выплатить долги Андрею Тихонову до конца апреля

Тихонов возглавил «КС» в 2017 году и вывел команду в РПЛ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Андрей Тихонов был главный тренером «КС» больше года.Андрей Тихонов был главный тренером «КС» больше года.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков пообещал, что клуб закроет вопрос с выплатами Андрею Тихонову до конца апреля. Слова функционера приводит «Чемпионат».

- Клуб рассчитается с Андреем Тихоновым, всё идёт в рабочем порядке. На данный момент мы рассчитались с игроками по зарплатам, а Андрей Валерьевич такой же член клуба. Клуб не заинтересован в том, чтобы уходить в суды. Будьте уверены, что до конца апреля «Крылья» закроют вопрос с выплатами Тихонову и игрокам, с которыми были расторгнуты соглашения, - сказал Шашков.

Напомним, Андрей Тихонов возглавлял команду с 2017 года до осени 2018. Он вывел «КС» из ФНЛ в РПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре работают над получением статуса исторического поселения
В Самаре после зимы приводят в порядок пешеходные направляющие ограждения
«Грузовик, решил прилечь»: на одной из стройплощадок Самары грузовик сполз в котлован
В Самаре автобусы № 12 временно изменили маршрут
В Самарской области тушили пожар на зернохранилище
В Самаре во дворе школы нашли гранату, проводилась эвакуация
В пресс-центре КП-Самара представят итоги работы за 2018 год и планы развития сети банка «Открытие»
«Мотоциклы BMW способны разгоняться до 200 км/ч»: в Самаре открылся сезон мотовзвода ДПС
Самарцы готовы быть волонтерами и артистами на культурных мероприятиях в городе
Ректор СамГУПС приглашает самарцев на международную конференцию
В Самарской области водитель грузовика с цистерной не пропустил автоледи на «семерке»
В Новой Самаре газоны украсили розами
В Новой Самаре устроят «Весенние забавы» со скоморохом
«Динамо» анонсировало матч с «Крыльями Советов» песней Виктора Цоя
Чудо не произошло: самарский школьник, отравившийся в санатории, умер
В Самаре в двух пиццериях четыре часа будут продавать пиццу за 100 рублей
Презентация авторского проекта Алексея Елхимова и возможность записать басню Крылова: в областной библиотеке на «Библионочи» будет работать площадка «КП-Самара»
В Самаре делали алкоголь из ветеринарного дезинфектанта
Пьяный житель Октябрьска с ножом напал на сотрудницу парикмахерской
В Тольятти «Гранта» сбила 11-летнего велосипедиста
В Сызрани в пожаре погиб пожилой мужчина