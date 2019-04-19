«Крылья Советов» пообещали выплатить долги Андрею Тихонову до конца апреля

СЕГОДНЯ 15:04 2019-04-19T15:04:39+03:00

Тихонов возглавил «КС» в 2017 году и вывел команду в РПЛ

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Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков пообещал, что клуб закроет вопрос с выплатами Андрею Тихонову до конца апреля. Слова функционера приводит «Чемпионат».

- Клуб рассчитается с Андреем Тихоновым, всё идёт в рабочем порядке. На данный момент мы рассчитались с игроками по зарплатам, а Андрей Валерьевич такой же член клуба. Клуб не заинтересован в том, чтобы уходить в суды. Будьте уверены, что до конца апреля «Крылья» закроют вопрос с выплатами Тихонову и игрокам, с которыми были расторгнуты соглашения, - сказал Шашков.

Напомним, Андрей Тихонов возглавлял команду с 2017 года до осени 2018. Он вывел «КС» из ФНЛ в РПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU