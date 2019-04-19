«Мотоциклы BMW способны разгоняться до 200 км/ч»: в Самаре открылся сезон мотовзвода ДПС

СЕГОДНЯ 15:39 2019-04-19T15:39:08+03:00

За два месяца работы взвод выявил больше 200 нарушений и раскрыл 5 преступлений

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В Самаре 19 апреля открылся новый сезон работы мотовзвода ДПС. Задачи полиции на мотоциклах – надзор за дорожным движением и пресечение нарушений со стороны мотоциклистов, сообщает Госавтоинспекция Самарской области.

- За 2 месяца работы мотовзвода, ими было выявлено более 200 нарушений правил дорожного движения и раскрыто 5 преступлений, - говорится в сообщении.

В технопарке мотовзвода – пять мотоциклов BMW, которые могут разгоняться до 200 км/ч.

Управляют ими опытные инспекторы ДПС, прошедшие тщательный отбор и специальную подготовку. Приемы экстренного разгона, торможения и виртуозное маневрирование мотоциклом – все это не составляет труда для полицейских, - рассказали в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU