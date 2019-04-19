2019-04-19T16:13:40+03:00
Пресс-центр "КП"

В пресс-центре КП-Самара представят итоги работы за 2018 год и планы развития сети банка «Открытие»

Как сейчас работает объединенный банк «Открытие» в Самарской области и что изменились после объединения с Бинбанком?
Евгения ВАСИНА
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Ждем коллег в гости!Ждем коллег в гости!Фото: "КП" Архив
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Самарских журналистов приглашают на пресс-конференцию президента-председателя правления банка «Открытие» Михаила Задорнова и управляющего банком «Открытие» в Самарской области Зарины Плукчи.

Мероприятие состоится в пятницу, 26 апреля в 10:30 по адресу: Самара, ул. Лесная, д. 9 (пресс-центр «Комсомольской правды»).

На пресс-конференции Михаил Задорнов и Зарина Плукчи представят итоги работы объединенного банка за 2018 год и планы развития бизнеса и сети банка «Открытие» в ближайшие годы в Самарской области, а также расскажут о партнерском сотрудничестве с региональными властями и ответят на интересующие вопросы, которые касаются банковского и финансового сектора.

Аккредитоваться на мероприятие и прислать свои вопросы заранее можно на почту lika@phkp.ru , с пометкой «банк «Открытие».

ИСТОЧНИК KP.RU

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