В Самаре во дворе школы нашли гранату, проводилась эвакуация

СЕГОДНЯ 15:50 2019-04-19T15:52:20+03:00

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Сегодня днем, 19 апреля, в областной столице произошло ЧП. Рядом со школой № 67 на улице Советской Армии ученики обнаружили похожий на гранату предмет. Информацию подтвердили в региональном Управлении Росгвардии и ГУ МВД России по Самарской области.

- Все случилось примерно в 13-00. На месте происшествия работали оперативные службы. Проводилась эвакуация, - рассказали "КП-Самара" правоохранители.

Как рассказывают очевидцы, из учебного заведения вывели более ста человек. Опасную находку изъяли и отправили на экспертизу. Как она оказалась рядом со школой, кому принадлежит и представляла ли опасность - сейчас силовикам предстоит найти ответы на эти вопросы. По факту случившегося проводится проверка, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU