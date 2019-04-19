В Самаре во дворе школы нашли гранату, проводилась эвакуация
Сегодня днем, 19 апреля, в областной столице произошло ЧП. Рядом со школой № 67 на улице Советской Армии ученики обнаружили похожий на гранату предмет. Информацию подтвердили в региональном Управлении Росгвардии и ГУ МВД России по Самарской области.
- Все случилось примерно в 13-00. На месте происшествия работали оперативные службы. Проводилась эвакуация, - рассказали "КП-Самара" правоохранители.
Как рассказывают очевидцы, из учебного заведения вывели более ста человек. Опасную находку изъяли и отправили на экспертизу. Как она оказалась рядом со школой, кому принадлежит и представляла ли опасность - сейчас силовикам предстоит найти ответы на эти вопросы. По факту случившегося проводится проверка, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU