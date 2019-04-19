2019-04-19T15:52:27+03:00
Происшествия

В Самарской области тушили пожар на зернохранилище

Там горел утеплитель кровли
Евгения ВАСИНА
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Горел утеплитель кровли на площади 500 кв.мГорел утеплитель кровли на площади 500 кв.мФото: ГУ МЧС России по Самарской области
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Сообщение о возгорании на зернохранилище поступило на пульт дежурного МЧС России по Самарской области в 13:31. Незамедлительно к месту ЧП, в поселок Выселки Ставропольского района области, отправились пожарные подразделения.

- По прибытию первых подразделений было установлено, что горит утеплитель кровли зернохранилища на площади 500 кв.м. Возгоранию присвоен повышенный ранг «Пожар номер 2», пострадавших нет, угрозы распространения нет, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Самарской области.

Для ликвидации пожара привлекли 11 единиц спецтехники и 34 человека личного состава. Локализовали возгорание в 16.45.

ИСТОЧНИК KP.RU

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