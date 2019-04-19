2019-04-19T16:23:30+03:00
Общество

В Самаре автобусы № 12 временно изменили маршрут

Причина таких перемен – ремонт на водопроводной линии
Евгения ВАСИНА
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Изменения временныеИзменения временныеФото: Архив "КП"
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В пятницу, 19 апреля, автобусы №12 в Самаре ходят по измененному маршруту. Произошло это из-за ремонтных работ на водопроводной линии холодного водоснабжения диаметром 150 мм. Работы ведутся на улице Елизарова, от улицы Свободы до улицы Дальневосточная.

- Вместо улицы Елизарова Автобусы 12 маршруты следуют по улицам Дальневосточная, Марии Авейде, проспекту Металлургов и далее - по своему маршруту, в направлении авиационного завода - по улицам Елизарова, Свободы, Пугачевская и далее - по маршруту, - пояснили в городской администрации и попросили горожан заранее планировать маршрут следования.

Временное изменение маршрута будет действовать до окончания ремонтных работ, которые выполняет ООО «СКС».

ИСТОЧНИК KP.RU

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