В Самаре после зимы приводят в порядок пешеходные направляющие ограждения

СЕГОДНЯ 17:22 2019-04-19T17:22:19+03:00

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Самару продолжают отмывать после зимы и «наряжать» к лету. Сейчас в городе идет месячника по благоустройству. Сейчас «специалисты чистоты» взялись за ремонт, отмывку и окраску элементов обустройства улично-дорожной сети.

Например, прямо сейчас в городе приводят в порядок пешеходные направляющие ограждения. Их общая протяженность в городе - 57 км 550 м.

- В текущем году 736 секций (1 км 472 м) подлежат восстановлению. Из них 676 секций (1 км 352 м) уже отремонтировали – таким образом, эти работы выполнены на 92 %. Покраска началась в день Гагаринского субботника, 13 апреля. С ней рабочие должны справиться в течение этой и следующей недели, - рассказали в городской администрации.

Отмывают ограждения в две смены. Кроме пыли и грязи на «заборчиках» немало рекламных объявлений. Работа идет активнее в ночное время, пока на улицах города нет машин и краска лучше просохнуть.

В порядок приведут и металлические и бетонные барьерные ограждения на мостах и путепроводах, на разделительных полосах автодорог. Все ограждения в городе хотят привести к единообразному цвету, предусмотренному автодорожным стандартом.

- Единый цвет – зеленый - для урн вдоль улиц. Из 2835 в план ремонта включили 240 штук, 189 из которых – это 79 % - привели в первоначальный вид. И абсолютно все урны будут покрашены – работы выполнены уже на треть. Так, накануне этим занимались на улицах Мичурина, Масленникова сегодня продолжили на улице Авроры и др, - добавили в мери.

Также сейчас обновляют бордюрный камень. Его колер – черно-белый: 2 м – белая полоса, 1 м – черная. Обновляются и светофорные опоры и стойки дорожных знаков. Не оставляют без внимания и деревья – для них заготовлена водоэмульсионная краска.

В преддверии праздничных мероприятий 1 и 9 мая в первую очередь приводят в порядок центр города. Но до конца апрельского месячника по благоустройству работы запланированы во всех районах, включая окраины.

ИСТОЧНИК KP.RU