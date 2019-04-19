В Самаре работают над получением статуса исторического поселения

СЕГОДНЯ 17:42 2019-04-19T17:42:11+03:00

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Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в заседании общественного совета проекта "Историческая память" под председательством Главы общественного совета Сергея Нарышкина. О результатах проекта отчитался депутат госдумы от Самарской области Александр Хинштейн, который рассказал, как сейчас проходит реставрация объектов архитектурного наследия, а также поделился планами работы волонтерского кампуса в регионе и участии добровольцев в молодежном форуме iВолга. А 7 мая пройдет акция "Диктант Победы", посвященная 74-летию со Дня Победы в ВОВ. Дмитрий Азаров отметил, что в регионе его проведут как надо, а еще предложил всем членам совета написать диктант вместе с семьями.

Также губернатор Самарской области озвучил предложения, выработанные группой по нацпроекту "Культура". Он уточнил, что в Самаре, например, к ЧМ 2018, было сделано очень много.

- Наши усилия, предпринятые по реставрационным и ремонтным работам на нескольких улицах исторического центра, открыли город по-новому как для гостей, так и для самих жителей Самары, - отметил Дмитрий Азаров.

По его словам закрепить эффект позволит признание Самары историческим поселением.

- На наш взгляд, этот статус является инструментом, который дает возможность подчинить одной цели соответствующие нормативные требования, концептуальные и стратегические цели развития исторических территорий, направленные на становление современной экономики, - подчеркнул он.

При этом федеральная программа по развитию исторических поселений и сохранению объектов культурного наследия заканчивается в 2020 году. Дмитрий Азаров предложил включить в нацпроект "Культура" программы, направленные на сохранение истории. Еще одним вариантом может стать разработка и принятие долгосрочной программы по сохранению исторических поселений с учетом приоритетного сохранения наиболее ценных объектов архитектурного и археологического наследия. Это предложение поддержали большинство членов Госсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU