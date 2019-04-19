2019-04-19T22:37:10+03:00
Общество

Бывшие сотрудницы "Почты России" получили условные сроки за поборы

Людмилу Зинову и Ольгу Казанцеву обвиняли в незаконном получении 2 миллионов рублей
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Уголовное дело завели на бывших сотрудников ведомстваУголовное дело завели на бывших сотрудников ведомства
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В Самаре условным сроком отделались бывшие сотрудницы "Почты России", которых обвиняли в получении денег за некоторые действия. Судья в итоге квалифицировал их действия как мошенничество.

- По версии следствия две женщины в течение двух лет с 2016 по 2018 год собирали с сотрудников почты деньги, обещая им покровительство в продвижении по службе. Всего они получили два млн рублей, - рассказали в СУ СК РФ по Самарской области.

Сами женщины заявляли, что делали это по указанию руководителя ведомтсва Артура Игрушкина, который и сам попал под уголовное дело. Он, по версии следователей, заставлял подчиненных строить себе дом.

В итоге пока закончился только суд по делу Зиновой и Казанцевой. Они получили 2 года и шесть месяцев и 2 года и два месяца условного срока соответственно. Испытательный срок для них определили в три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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