2019-04-19T22:49:39+03:00
Общество

В Сызрани на кладбище под мусоровоз влетела семерка

В аварии не пострадали люди и места захоронения
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Сызрани на кладбище случилась аварияВ Сызрани на кладбище случилась авария
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В Сызрани сегодня 19 апреля ранним утром на кладбище произошла авария. По центральной аллее территории, где производятся захоронения, ехал мусоровоз. В какой-то момент с одной из перпендикулярных аллей прямо ему под колеса выскочила вазовская "семерка".

- Мусоровоз просто не успел никуда деться и даже свернуть, в результате легковушка влетела прямо под колеса тяжелой технике и у нее оказалось разбито переднее левое крыло, - рассказывают очевидцы.

В аварии не пострадали никто из людей. По предварительным данным, не повредили автомобили также и места захоронения. В причинах аварии разберутся сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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