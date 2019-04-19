В Сызрани на кладбище под мусоровоз влетела семерка

19 Апр 22:49 2019-04-19T22:49:39+03:00

В аварии не пострадали люди и места захоронения

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В Сызрани сегодня 19 апреля ранним утром на кладбище произошла авария. По центральной аллее территории, где производятся захоронения, ехал мусоровоз. В какой-то момент с одной из перпендикулярных аллей прямо ему под колеса выскочила вазовская "семерка".

- Мусоровоз просто не успел никуда деться и даже свернуть, в результате легковушка влетела прямо под колеса тяжелой технике и у нее оказалось разбито переднее левое крыло, - рассказывают очевидцы.

В аварии не пострадали никто из людей. По предварительным данным, не повредили автомобили также и места захоронения. В причинах аварии разберутся сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU