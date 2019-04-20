2019-04-20T00:04:58+03:00
Общество

Водосливную плотину на Жигулевской ГЭС откроют 22 апреля

До 20 апреля ГЭС будет сбрасывать до 5200-5400 кубометров в секунду
Ольга АФАНАСЬЕВА
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На Жигулевской ГЭС началось половодьеНа Жигулевской ГЭС началось половодье
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Стало известно, когда на Жигулевской ГЭС откроют водосливную плотину. Это произойдет 22 апреля. Сейчас в бассейне Куйбышевского водохранилища уже началось половодье. На 18 апреля суммарный приток составил 15162 кубометра в секунду. Это ниже, чем было в прошлом году. Сейчас свободный объем Куйбышевского водохранилища равен 9420 млн кубометров. Это больше примерно на 600 млн кубометров, чем в прошлом году.

- Подготовка к пропуску паводка выполняются строго в утвержденном режиме, ГЭС готова обеспечивать бесперебойную работу в период "большой воды", - - рассказал главный инженер филиала ПАО "РусГидро" - "Жигулевская ГЭС" Олег Лытиков.

Сообщается, что специалисты центра гидрометеорологии предсказывают в апреле величину окового притока на уровне 3100 - 4100 кубометров в секунду при норме в 4150. В целом паводковая ситуация в Самарской области не представляет особой опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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