2019-04-20T20:03:25+03:00
Происшествия

В Самарской области водитель "десятки" сильно разогнался и улетел в кювет

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП
Михаил ГОРЮНОВ
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Сейчас по факту ДТП проводится проверкаСейчас по факту ДТП проводится проверкаФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера вечером, 19 апреля, в регионе произошло ДТП. Примерно в 17-20 автомобиль ВАЗ-21102 застрял в кювете.

- 35-летний водитель машины ехал по Ленинградской в сторону Шиферного переулка. В районе дома № 71 автолюбитель разогнал отечественную легковушку так, что не смог справиться с управлением. Машина вылетела на левую обочину дороги и застряла в кювете, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Автомобилист, чей стаж вождения составляет 17 лет, получил серьезные травмы головы. Его госпитализировали. Полицейские проводят проверку по факту аварии, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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