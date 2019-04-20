В Самарской области водитель "десятки" сильно разогнался и улетел в кювет

СЕГОДНЯ 20:03 2019-04-20T20:03:25+03:00

Сейчас по факту ДТП проводится проверка Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Вчера вечером, 19 апреля, в регионе произошло ДТП. Примерно в 17-20 автомобиль ВАЗ-21102 застрял в кювете.

- 35-летний водитель машины ехал по Ленинградской в сторону Шиферного переулка. В районе дома № 71 автолюбитель разогнал отечественную легковушку так, что не смог справиться с управлением. Машина вылетела на левую обочину дороги и застряла в кювете, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Автомобилист, чей стаж вождения составляет 17 лет, получил серьезные травмы головы. Его госпитализировали. Полицейские проводят проверку по факту аварии, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU