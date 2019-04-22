Супруг Екатерины Пузиковой будет биться за пояс чемпиона на «Битве на Волге»

СЕГОДНЯ 16:31 2019-04-22T18:25:48+03:00

В этом турнире должен был участвовать и Александр Емельяненко, но он упал с велосипеда

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Президент федерации профессионального кикбоксинга Самарской области Алексей Рясков будет участвовать в турнире «Битва на Волге 12» (GFC 12). Такая информация появилась на сайте мероприятия.

— Впервые за историю промоушена: схватка по правилам К-1 за чемпионское звание. Алексей Рясков против Максима Зотова, - прокомментировали в федерации ММА Самарской области.

Алексей Рясков – супруг известной самарской правозащитницы Екатерины Сокирской (Пузиковой). Напомним, женщину несколько лет обвиняли в отравлении своего мужа, замруководителя местного Рссельхозбанка. После пяти лет преследования Екатерину оправдали. С Алексеем женщина познакомилась во время домашнего ареста в 2016 году. Вскоре пара решила пожениться.

Екатерина Пузикова на Радио "Комсомольская правда" - Самара" 00:00 00:00

Помимо боя Рясков-Зотов на «Битве на Волге встретятся «гордость самарского ММА» Владимир Селиверстов и бразильский ударника Дирлей Броенструп.

Турнир «Битва на Волге 12» пройдет 10 мая в МТЛ «Арена». Стоимость билетов на шоу варьируется от 600 до 300 000 рублей. Ранее был заявлен бой Александра Емельяненко и полутяжеловеса Луиса Энрике да Сильвы. Однако Емельяненко упал с велосипеда, и на турнир он приедет теперь только в качестве гостя.

ИСТОЧНИК KP.RU