2019-04-22T20:45:38+03:00
Общество

Олег Кононенко сфотографировал “Самара Арену” из космоса

Космонавт порадовал земляков уникальным снимком красивого стадиона
Михаил ГОРЮНОВ
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Кононенко не первый раз фотографирует окрестности Самары из космосаКононенко не первый раз фотографирует окрестности Самары из космоса
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Самарский космонавт Олег Кононенко, который в очередной для себя раз находится на борту МКС, снова порадовал земляков фотографиями из космоса. Теперь в кадр попал стадион “Самара Арена”.

- Олегу Кононенко удалось запечатлеть стадион “Самара Арена” с борта МКС, - рассказали в правительстве Самарской области.

Выбор Кононенко не случает. “Самара Арена” - самый космический стадион страны, он напоминает летающую тарелку. Также здесь состоялись шесть матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, а Олег Кононенко было послом мундиаля от Самары. На МКС он с декабря прошлого года - в должности командира экипажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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