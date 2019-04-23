В Самаре около ТЦ «Мико» на месте гаражей и футбольного поля построят физкультурно-оздоровительный комплекс
Помимо ФОК рядом с торговым центром могут появиться еще цветники, газоны и живая изгородь
Торговые павильоны убирать не будут, однако 12 торговых мест выделят для пенсионеров.Фото: Google. Карты.
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В Ленинском районе Самары появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщает департамент строительства города. Его собираются построить за торговым центром «Мико», который находится на пересечении улиц Клинической и Чернореченской. Спортивный объект должен появиться между домами вместо гаражей и открытого футбольного поля.
Помимо ФОК рядом с торговым центром могут появиться еще цветники, газоны и живая изгородь. Торговые павильоны убирать не будут, однако 12 торговых мест выделят для пенсионеров.
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ИСТОЧНИК KP.RU