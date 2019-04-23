В Самаре около ТЦ «Мико» на месте гаражей и футбольного поля построят физкультурно-оздоровительный комплекс

СЕГОДНЯ 14:35 2019-04-23T14:36:17+03:00

Торговые павильоны убирать не будут, однако 12 торговых мест выделят для пенсионеров. Фото: Google. Карты.

Помимо ФОК рядом с торговым центром могут появиться еще цветники, газоны и живая изгородь

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районе Самары появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщает департамент строительства города. Его собираются построить за торговым центром «Мико», который находится на пересечении улиц Клинической и Чернореченской. Спортивный объект должен появиться между домами вместо гаражей и открытого футбольного поля.

Помимо ФОК рядом с торговым центром могут появиться еще цветники, газоны и живая изгородь. Торговые павильоны убирать не будут, однако 12 торговых мест выделят для пенсионеров.

Проект

ИСТОЧНИК KP.RU