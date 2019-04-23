2019-04-23T14:41:45+03:00
Умные вещи

В честь Дня Победы звонки и телеграммы однополчанам - бесплатно

Ветеранам предоставляется 100 бесплатных минут на звонки
Кирилл КАРИМОВ
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В честь Дня Победы «Ростелеком» традиционно дарит участникам и инвалидам Великой Отечественной войны бесплатное общение с однополчанами, родными и близкими в других городах России и ближнего зарубежья.

Ветеранам Великой Отечественной войны предоставляется 100 бесплатных минут на звонки на стационарные и мобильные телефоны как в конце апреля, так и в начале мая по каждому из направлений: звонки в населенные пункты одного субъекта РФ; междугородные звонки по России; международные звонки в страны ближнего зарубежья/я.

C 25 апреля по 10 мая 2019 года ветераны могут бесплатно отправить телеграммы по России и в указанные страны ближайшего зарубежья. Отправку телеграмм можно заказать с домашнего телефона, установленного по месту регистрации ветерана, а также в пунктах приема телеграмм.

Возможность совершить бесплатные внутризоновые, междугородные и международные звонки будет предоставлена в специализированных учреждениях (госпитали, дома ветеранов и др.) и в переговорных пунктах при предъявлении удостоверений.

Подробности предоставления бесплатных звонков и телеграмм можно узнать по телефону 8-800-100-0-800 (звонок из любого региона России бесплатный) и на сайте rt.ru.

Напомним, что в апреле 2019 года в «Интерактивном ТВ» (на кнопке 75) и сервисе Wink появился новый телеканал — «ПОБЕДА». Его эфир целиком посвящён самому важному событию отечественной истории последнего столетия - Победе в Великой Отечественной войне 1941–1945.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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