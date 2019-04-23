Конвейер АВТОВАЗа в Тольятти не будет работать половину мая
Приостановка автогиганта связана с майскими праздниками
Желающие купить "Ладу" ничего от простоя завода не потеряютФото: Архив "КП"
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Производственная площадка АВТОВАЗа в Тольятти с 1 мая уходит на каникулы, которые продлятся до 12 мая. Об этом сообщает пресс-служба автогиганта.
- В целях организации для работников более комфортного отдыха в начале мая, по согласованию с первичной профсоюзной организацией рабочие дни 6,7 и 8 мая перенесены на 3 субботних дня в другие месяцы, - объяснили простой на заводе.
Как отметили на АВТОВАЗе, удлиненные выходные производства не повлекут за собой изменение производственного плана на год и не скажутся на доступности автомобилей у официальных дилеров по всей России.
ИСТОЧНИК KP.RU