В Самаре потеплеет, но пройдут дожди в середине недели
Столбик термометра вплотную приблизится к +20 градусам
Солнце вернется, но после пасмурной погодыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В эту среду, 24 апреля, в Самарской области пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
Так, будет наблюдаться облачность. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Термометры покажут от 0 до +5 ночью и от +13 до +18 градусов днем.
В четверг в регионе сохранится аналогичная погода, но будет еще теплее. 25 апреля, в Самарской области будет северо-западный ветер, 7-12 м/с. Ночью температура опустится местами до +2 градусов. Днем воздух прогреется до +20 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU