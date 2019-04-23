2019-04-23T21:10:59+03:00
Общество

В Самаре потеплеет, но пройдут дожди в середине недели

Столбик термометра вплотную приблизится к +20 градусам
Кирилл КАРИМОВ
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Солнце вернется, но после пасмурной погодыСолнце вернется, но после пасмурной погодыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В эту среду, 24 апреля, в Самарской области пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Так, будет наблюдаться облачность. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Термометры покажут от 0 до +5 ночью и от +13 до +18 градусов днем.

В четверг в регионе сохранится аналогичная погода, но будет еще теплее. 25 апреля, в Самарской области будет северо-западный ветер, 7-12 м/с. Ночью температура опустится местами до +2 градусов. Днем воздух прогреется до +20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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