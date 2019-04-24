В Самаре с рельсов сошел трамвай

СЕГОДНЯ 12:11 2019-04-24T12:11:33+03:00

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В Самаре встали трамваи. Днем в среду, 24 апреля, в районе Барбошиной поляны с рельсов сошел вагон. Причина ЧП неизвестна. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Новости Самары – Самара life».

- И снова трамвай сошел с рельсов, - кратко прокомментировал фотографии очевидец.

Напомним, утром в среду движение трамваев уже было парализовано – как раз в районе Барбошиной поляны. Там нужным образом не сработала стрелка на путях и один из вагонов застрял. Схода с рельсов не было.

Из-за этого многие жители города были вынуждены пересесть на автобусы и из-за пробок массово опаздывали на работу.

На момент написание новости заторы в Самаре, по данным Яндекса, 4 балла. На улицах Демократической и Ново-Садовой пробок нет.

ИСТОЧНИК KP.RU