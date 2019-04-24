Влетел в столб: в Самаре на улице Демократической иномарка перекрыла дорогу

СЕГОДНЯ 16:20 2019-04-24T16:21:48+03:00

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В среду, 24 апреля самарским автомобилистам пришлось постоять в пробке на улице Демократической в районе пересечения с улицей Ташкентской. Причина этому ДТП в районе Дубков.

- Кроссовер влетел в фонарный столб в районе остановки «Турбаза «Дубки». На столбе висел знак «пешеходный переход». От удара в машине сработали подушки безопасности. Столб погнулся. Передняя часть машины серьезно пострадала. Бампер автомобиля остался на столбе. Машины стоит попрек дороги. Есть ли пострадавшие – неизвестно, но на месте работают несколько машин скорой помощи, - рассказал корреспондентам «КП-Самара» очевидец аварии.

Сколько машин участвовало аварии, что именно произошло на Демократической, сейчас выясняют. Проверку проводят правоохранители.

Есть ли пострадавшие, пока неизвестноФото: Евгения ВАСИНА

Фото: Евгения ВАСИНА

ИСТОЧНИК KP.RU