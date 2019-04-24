В Самаре в вузовском общежитии нашли труп студента на дверной ручке

СЕГОДНЯ 17:08 2019-04-24T17:08:31+03:00

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24 апреля в Самаре в одном из общежитий СамГТУ нашли труп студента. Тело молодого человека обнаружили на дверной ручке около своей комнаты. Об этом сообщает анонимный источник, знакомый с ситуацией.

- Парень учился на 3 курсе, на очке. Проблемы с девушкой были. Он записку написал, ее нашли рядом с телом, - комментирует источник. - На место прибыли сотрудники скорой помощи, однако молодой человек был уже мертв.

В следственном управлении СК РФ по Самарской области произошедшее не комментируют.

- По факту случившегося проводится проверка, - заявила старший помощник руководителя СУ СК РФ по взаимодействию со средствами массовой информации Елена Шкаева

ИСТОЧНИК KP.RU