2019-04-24T18:57:41+03:00
Происшествия

В центре Самары легковушка сбила пешехода на переходе

Водитель был трезв, но невнимателен
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Мужчина сбил пешеходаМужчина сбил пешеходаФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самаре поздним вечером во вторник, 23 апреля, произошло ДТП в центре города. 22-летний мужчина за рулем "Лады Приоры" ехал по улице Самарская. Он двигался в сторону Красноармейской и на одном из перекрестков не заметил пешехода. который шел по нерегулироемому переходу.

- По данным инспекторов ГИБДД водитель не был пьян в момент аварии, сейчас сотрудники органов проводят проверку, и по ее результатам будет принято процессуальное решение, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Пешеход - 19-летний молодой человек - после столкновения оказался в больнице с травмами. Неизвестно, почему его не заметил водитель. Может быть, в темное время суток он был одет в темную одежду без светоотражающих частиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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