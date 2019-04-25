2019-04-25T08:20:56+03:00
Общество

Музей пейзажа, Ипатьевский монастырь и сырные истории: самарцев зовут в 9-дневный круиз на теплоходе «Хирург Разумовский»

Он пройдет в сентябре – с 9 по 16 число
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
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Теплоход «Хирург Разумовский». Фото: «Спутник-Гермес»Теплоход «Хирург Разумовский». Фото: «Спутник-Гермес»
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Ипатьевский монастырь, «Благодатная Кострома», Музей сыра, Музей пейзажа и многие другие экскурсии ждут туристов, которые соберутся в девятидневный круиз по Волге на теплоходе «Хирург Разумовский». Его организует компания «Спутник-Гермес». Пройдет путешествие в сентябре – с 9 по 16 число. Цены начинаются с 30 200 рублей с человека.

Теплоход «Хирург Разумовский» заглянет в Казань, Чебоксары (Йошкар-Олу), Нижний Новгород, Городец, Ярославль, Кострому, Плес.

- В Костроме мы предлагаем автобусную обзорную экскурсию по городу с посещением женского Богоявленского-Анастасина монастыря (здесь находится главная святыня города - чудотворная икона Федоровской Божией Матери) и музея-заповедника «Ипатьевский монастырь» (исторически значимое место в истории Российского государства). Кроме того, туристов будут ждать экскурсии «Сырные истории в Музее сыра», «Благодатная Кострома» и «Что там за кулисами?» - посещение одного из старейших театров России. В Плесе все желающие смогут посмотреть город и сходить в Музей пейзажа – там представлены картины Шишкина, Жуковского, Саврасова и многих других мастеров русской пейзажной живописи, - рассказали в компании «Спутник-Гермес».

Посмотреть круиз, изучить его экскурсии в других городах или выбрать другие путешествия можно на сайте «Спутник-Гермес».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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