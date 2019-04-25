В Самаре завели уголовное дело на фирму, которая делала медицинскую технику без лицензии

СЕГОДНЯ 09:28 2019-04-25T09:28:55+03:00

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В Самаре следователи возбудили уголовное дело на компанию, которая производила медицинскую технику – комплекс лечебно-реабилитационного волнового массажа «БИОМ-ВОЛНА». Фирму обвиняют в незаконном осуществлении медицинской или фармацевтической деятельности. У компании не было лицензии, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

- По версии следствия, в 2016 году сотрудники общества с ограниченной ответственностью осуществили производство медицинской техники – комплекс лечебно-реабилитационного волнового массажа биомеханический автоматизированный «БИОМ-ВОЛНА» без лицензии, которая является обязательной для данного вида деятельности, - уточнили в региональном СУ СК.

Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU