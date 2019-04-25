В Самаре водитель «Фольксвагена» сбил на «зебре» двух пешеходов

СЕГОДНЯ 10:20 2019-04-25T10:20:46+03:00

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В Самаре 56-летний мужчина на «Фольксвагене» сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора. Произошло ДТП в районе 18:30 в среду, 24 апреля, на Московском шоссе. Автомобиль ехал со стороны улицы Лучачарского в сторону Киевской. Пешеходы – 43-летний мужчина и 64-летняя женщина – получили травмы. Им оказали медицинскую помощь и отпустили домой, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU