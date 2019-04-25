В Похвистнево задержали наркодилера с героином

СЕГОДНЯ 10:47 2019-04-25T10:47:58+03:00

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Жителю Похвистнево задержали 34-летнего местного жителя, которого обвиняют в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков. С собой у местного жителя и в его квартире нашли свертки с порошком. Позже выяснилось, что это был героин, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- По признакам преступления предусмотренного частью 1 и 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», и частью 3 статьи 30 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» возбуждены уголовные дела, - говорится в сообщении.

Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU