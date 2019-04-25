Будни жены "колбасного магната": стейк у известного повара Salt bae и красивая фотосессия в замке Гарибальди

СЕГОДНЯ 11:02 2019-04-25T11:06:17+03:00

Виктория Кузичкина порадовала подписчиков своего инстаграма видео и фото из Тольятти и Майами

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Виктория Кузичкина - жена владельца мясокомбината "Гарибальди" Олега Кузичкина из Тольятти - продолжает радовать подписчиков своего инстаграма интересными постами. На днях она позировала в замке Гарибальди в Хрящевке в красивом вечернем платье от "Версаче", а еще каталась на карете в белоснежном свадебном наряде.

- Моя самая любимая сказка. Полную версию ролика можно посмотреть на канале YouTube, ссылка в шапке профиля, кому интересно, - написала Виктория у себя в аккаунте.

Поклонники оценили - и внешние данные девушки, и тольяттинскую достопримечательность.

v_kuze Виктория Кузичкина в замке Гарибальди

Семья Кузичкиных живет в Майами. И, судя по всему, весьма неплохо. К примеру, совсем недавно они побывали в ресторане всемирно известного повара Нусрета Гекче. Кулинар-виртуоз, известный как Salt Bae, не только посолил стейк в своем фирменно стиле, но и покормил им дочку Кузичкиных - Николь.

v_kuze Нусрет Salt Bae кормит дочь магната из Тольятти стейком

ИСТОЧНИК KP.RU