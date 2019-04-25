В Новокуйбышевске мужчина попал под поезд и лишился стопы

СЕГОДНЯ 17:30 2019-04-25T17:30:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагедия на железной дороге случилась в Новокуйбышевске. 63- летний мужчина переходил пути в неположенном месте и попал под поезд. Это произошло прямо перед остановочной платформой 1063 км. Пешеходный переход от месте ЧМ находится в 2 метрах.

- В результате пострадавший лишился правой стопы, у него открытый перелом левой голени, травмирована левая кисть руки, - рассказали в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Рядом с железной дорогой, где произошла трагедия, нет ограждения путей. Сейчас прокуратура проверяет, были ли выполнены все требования законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU