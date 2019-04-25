В Новокуйбышевске мужчина попал под поезд и лишился стопы
Он переходил пути в неположенном месте
Под Новокуйбышевском мужчина попал под поезд
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Трагедия на железной дороге случилась в Новокуйбышевске. 63- летний мужчина переходил пути в неположенном месте и попал под поезд. Это произошло прямо перед остановочной платформой 1063 км. Пешеходный переход от месте ЧМ находится в 2 метрах.
- В результате пострадавший лишился правой стопы, у него открытый перелом левой голени, травмирована левая кисть руки, - рассказали в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
Рядом с железной дорогой, где произошла трагедия, нет ограждения путей. Сейчас прокуратура проверяет, были ли выполнены все требования законодательства.
ИСТОЧНИК KP.RU