В Самаре «Лифан» протаранил трамвай

СЕГОДНЯ 11:37 2019-04-26T11:37:16+03:00

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В Самаре утром в пятницу, 26 апреля, произошло ДТП с участием трамвая. На Заводском шоссе в районе пересечения с Гаражным проездом легковушка «Лифан» протаранила вагон. Движение общественного транспорта оказалось парализованным. Об этом корреспонденту «КП-Самара» рассказал очевидец.

- В сторону проспекта Кирова стоят все трамваи. «Лифан» врезался в бок трамваю. Там сейчас на месте полицейские. Люди массово пересаживаются на автобусы, - рассказал собеседник.

Разбираться в причинах ДТП будут инспекторы ГИБДД. О пострадавших информации нет.

ИСТОЧНИК KP.RU