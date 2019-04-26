В Самаре «Лифан» протаранил трамвай
ДТП произошло на Заводском шоссе
Фото: vk.com/dtp_163
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В Самаре утром в пятницу, 26 апреля, произошло ДТП с участием трамвая. На Заводском шоссе в районе пересечения с Гаражным проездом легковушка «Лифан» протаранила вагон. Движение общественного транспорта оказалось парализованным. Об этом корреспонденту «КП-Самара» рассказал очевидец.
- В сторону проспекта Кирова стоят все трамваи. «Лифан» врезался в бок трамваю. Там сейчас на месте полицейские. Люди массово пересаживаются на автобусы, - рассказал собеседник.
Разбираться в причинах ДТП будут инспекторы ГИБДД. О пострадавших информации нет.
ИСТОЧНИК KP.RU