Не пережил вечера субботы: в Самаре на Демократической дотла сгорел магазин пенных напитков
Вечером в субботу, 27 апреля, в Самаре на улице Демократической произошел пожар. Там горел пивной магазин, сообщают очевидцы.
В первые же минуты возгорания огонь был такой силы, что зарево от него было видно за несколько кварталов от места происшествия.
На место пожара прибыли несколько пожарных расчетов. Сейчас уточняются данные о причинах возгорания и ущерб от него.
Самарцыв социальных сетях отнеслись к пожару в пившушке с иронией, если не сказать, злорадством.
- Жены алкашей не выдержали, - написала одна из самарчанок. - Слишком много развелось этих пивнушек. Только у нас на "стошке" в каждом доме на первом этаже по две штуки. Спаивают народ.
ИСТОЧНИК KP.RU