Не пережил вечера субботы: в Самаре на Демократической дотла сгорел магазин пенных напитков

СЕГОДНЯ 09:00 2019-04-28T09:00:08+03:00

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Вечером в субботу, 27 апреля, в Самаре на улице Демократической произошел пожар. Там горел пивной магазин, сообщают очевидцы.

В первые же минуты возгорания огонь был такой силы, что зарево от него было видно за несколько кварталов от места происшествия.

На место пожара прибыли несколько пожарных расчетов. Сейчас уточняются данные о причинах возгорания и ущерб от него.

Самарцыв социальных сетях отнеслись к пожару в пившушке с иронией, если не сказать, злорадством.

- Жены алкашей не выдержали, - написала одна из самарчанок. - Слишком много развелось этих пивнушек. Только у нас на "стошке" в каждом доме на первом этаже по две штуки. Спаивают народ.

ИСТОЧНИК KP.RU