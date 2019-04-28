2019-04-28T09:00:08+03:00
Происшествия

Не пережил вечера субботы: в Самаре на Демократической дотла сгорел магазин пенных напитков

Очевидцы сравнили пожар с «факелом»
Кирилл КАРИМОВ
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От торгового павильона остался лишь обгоревший остовОт торгового павильона остался лишь обгоревший остовФото: СОЦСЕТИ
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Вечером в субботу, 27 апреля, в Самаре на улице Демократической произошел пожар. Там горел пивной магазин, сообщают очевидцы.

В первые же минуты возгорания огонь был такой силы, что зарево от него было видно за несколько кварталов от места происшествия.

На место пожара прибыли несколько пожарных расчетов. Сейчас уточняются данные о причинах возгорания и ущерб от него.

Самарцыв социальных сетях отнеслись к пожару в пившушке с иронией, если не сказать, злорадством.

- Жены алкашей не выдержали, - написала одна из самарчанок. - Слишком много развелось этих пивнушек. Только у нас на "стошке" в каждом доме на первом этаже по две штуки. Спаивают народ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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