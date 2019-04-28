В Сызрани молния ударила в жилой дом
Постройка загорелась
syzran-small.ru
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В воскресенье, 28 апреля, в Сызрани произошло ЧП природного характера. Там в деревянную надстройку дома № 38 по улице Ленина ударила молния. Об этом сообщают очевидцы.
На месте происшествия работают четыре пожарных расчета, как пишет «Маленькая Сызрань». Предположительно, очаг возгорания находился на крыше, что косвенно одтверждает версию с молнией.
О пострадавших ничего неизвестно. В причинах произошедшего предстоит разобраться специалистам.
ИСТОЧНИК KP.RU