Жена Самарского олигарха Ксения Царицына показала упитанную себя
Не перестает радовать новостями жена самарского мультимиллионера Алексея Шаповалова Ксения Царицына. На этот раз она показала себя «до и после пасхального застолья».
- Мe before and after Easter (я до и после Пасхи), - написала на английском в своем Инстаграме модели и мать двоих детей.
К стандартной для Царицыной фотографии, где она позирует в откровенном купальнике, приложен тот же снимок, но только после обработки в графическом редакторе. Супруга олигарха на нем прибавила в весе. Значительно.
В целом, шутку была принята подписчиками благосклонно. Но кое-кто заметил, что в религиозный праздник Царицыной не стоило бы публиковать очередную полуобнаженку.
- Вот как можно?! Светлый праздник и такую фигню выложить, - возмущается одна из подписчиц. - Надела бы платье летящее, с детками бы выложила фото, милота бы была.
ИСТОЧНИК KP.RU