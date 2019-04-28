В Самаре на Киевской белая иномарка влетела в трамвай

СЕГОДНЯ 17:16 2019-04-28T17:16:33+03:00

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В воскресенье, 28 апреля, в Самаре на перекрестке улиц Киевской и Тухачевского произошло столкновение автомобиля и трамвая. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

- Водитель KIA, скорее всего, попытался проскочить перед трамваем, - рассказал «КП-Самара» горожанин Геннадий Ветров, проезжавший в это время мимо. – Вот и не рассчитал расстояние до вагона

Повреждения автомобиля, а тем более трамвая, незначительных. Пострадавших в инциденте нет. Из-за аварии движение на оживленном перекрестке на некоторое время было затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU