В Самаре дома на Крымской площади покрасят в новые цвета

СЕГОДНЯ 07:58 2019-04-29T07:58:54+03:00

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На минувшей неделе в Самарской области стартовал сезон капитального ремонта. В частности, начались работы в домах, расположенных на Крымской площади в Самаре. Здесь планируется отремонтировать 27 фасадов и 16 крыш.

- Фасадные работы ведутся по ГОСТу с использованием самых современных материалов. Производитель дает на них гарантию до 50 лет. Утепление проводится по всем нормам противопожарной безопасности, - сообщили в Фонде капитального ремонта Самарской области.

Как отмечают в ведомстве, дома не только утеплят и подновят, но еще покрасят их в новые цвета. Добавим, что, помимо домов на Крымской площади, работы сейчас идут еще в 206 многоквартирных домах.

ИСТОЧНИК KP.RU