2019-04-29T08:41:40+03:00
Общество

В Самаре из-за ДТП и дорожных работ «стояло» Московское шоссе

Движение было затруднено в районе улицы Коммунистической и улицы Потапова
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: АСУДДФото: АСУДДФото: Twitter.com
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Утро понедельника, 29 апреля, многие жители Самары, которые решили поехать на работу по Московскому шоссе, встретили в пробке. Настроение горожанам подпортило ДТП и дорожные работы.

- На пересечении Московского шоссе и улицы Потапова проводятся дорожные работы в правом ряду. По направлению "в город" возможно затруднение движения. Будьте внимательнее и соблюдайте ПДД, - сообщили представители Автоматизированной системы управления дорожного движения.

Кроме того, проезд был затруднен и в районе пересечения Московского шоссе и улицы Коммунистической. Пробка образовалась из-за аварии в центральном ряду. Движение было осложнено в обоих направлениях. Отметим, что сейчас проезд по Московскому шоссе относительно свободен. Судя по Яндекс.Картам, проезд осложнен только на участке от улицы XXII Партсъезда до улицы Авроры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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