В Куйбышевском районе Самары снесут незаконную шашлычную с мансардой

СЕГОДНЯ 10:24 2019-04-29T10:24:03+03:00

Шашлычную снесут за 405 тысяч рублей и разобьют вместо нее газон Фото: Артем ФИЛАТОВ

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В Куйбышевском районе Самары собираются снести двухэтажное здание с мансардой, в котором располагалась шашлычная. Суд признал его самовольной постройкой. Как выяснилось, предприниматель построил здание на участке, отведенном под садоводство, но проводил там различные банкеты и торжества.

- Выполнением работ по сносу здания на 8 линии Кряжского массива КНПЗ займется ООО «АльТаир». Компания стала победителем торгов. Свои услуги она оценила в 405 тысяч рублей, - говорится в документации на сайте госзакупок.

Отметим, что владельцу здания предлагали самостоятельно его снести, но он отказался это делать добровольно. В итоге проблемой занялись городские власти. Выбранному в ходе торгов подрядчику предстоит в течение 30 дней разобрать постройку, засыпать котлован и посеять там газон.

ИСТОЧНИК KP.RU