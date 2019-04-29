В Куйбышевском районе Самары снесут незаконную шашлычную с мансардой
В Куйбышевском районе Самары собираются снести двухэтажное здание с мансардой, в котором располагалась шашлычная. Суд признал его самовольной постройкой. Как выяснилось, предприниматель построил здание на участке, отведенном под садоводство, но проводил там различные банкеты и торжества.
- Выполнением работ по сносу здания на 8 линии Кряжского массива КНПЗ займется ООО «АльТаир». Компания стала победителем торгов. Свои услуги она оценила в 405 тысяч рублей, - говорится в документации на сайте госзакупок.
Отметим, что владельцу здания предлагали самостоятельно его снести, но он отказался это делать добровольно. В итоге проблемой занялись городские власти. Выбранному в ходе торгов подрядчику предстоит в течение 30 дней разобрать постройку, засыпать котлован и посеять там газон.
ИСТОЧНИК KP.RU