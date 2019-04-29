2019-04-29T10:42:55+03:00
Общество

Репетиции Парада Победы в Самаре 2019: горожан просят не пугаться «взрывов»

С набережной будут проводиться холостые залпы из орудий
Анастасия ФИЛАТОВА
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Репетиции пройдут 2, 4 и 7 мая на площади КуйбышеваРепетиции пройдут 2, 4 и 7 мая на площади КуйбышеваФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Жители Самары и области смогут принять участие в репетициях военного парада, посвященного 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Напомним, он пройдет 9 мая на площади имени В.В. Куйбышева. Что касается репетиций, то они запланированы на 2, 4 и 7 мая.

- В ходе тренировок с первой очереди набережной реки Волги будут проводиться холостые залпы из 6 орудий Д-30, поэтому не стоит пугаться, - сообщили в правительстве Самарской области.

Отметим, что 2 и 4 мая репетиции пройдут в 20:00, а 7 мая — в 10:00. Последняя тренировка будет генеральной. В ней примут участие все 27 парадных расчетов, военная техника и авиация.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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