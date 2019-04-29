Салют на День Победы 9 мая 2019 в Самаре: где посмотреть, когда будет
В День Победы, 9 мая, жителей и гостей Самары ждет множество праздничных мероприятий. Центром их проведения традиционно станет площадь имени Куйбышева. В 10 часов утра там начнется Парад, посвященный 74-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне. Около 11.00 его продолжит акция "Бессмертный полк", когда тысячи самарцев пройдут по площади с фотографиями своих родственников, героев войны.
После торжественной части все желающие смогут посетить выставку военной техники в районе Окружного дома офицеров, а также угоститься военной кашей с тушенкой из полевой кухни.
Финалом мероприятий в честь 9 мая станет праздничный салют.
Он начнется в 22.00 и прогремит в двух местах одновременно: на площади Куйбышева и на набережной реки Волги в районе Струковского сада.
- Мы будем стрелять артиллерийскими орудиями системы Д-30. Конечно снаряды не боевые, пиротехнические. Но салют будет мощный, можно сказать гром и молнии, - рассказал временно исполняющий обязанности командующего второй гвардейской армией полковник Павел Олексюк на радио "КП-Самара".
По его словам, в честь праздника будет сделано 30-ть салютных залпов.
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ИСТОЧНИК KP.RU