Салют на День Победы 9 мая 2019 в Самаре: где посмотреть, когда будет

СЕГОДНЯ 11:53 2019-04-29T11:53:26+03:00

В этом году праздничный салют будет состоять из 30-ти залпов Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Стало известно, когда прогремит Салют на День Победы 9 мая 2019 в Самаре

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В День Победы, 9 мая, жителей и гостей Самары ждет множество праздничных мероприятий. Центром их проведения традиционно станет площадь имени Куйбышева. В 10 часов утра там начнется Парад, посвященный 74-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне. Около 11.00 его продолжит акция "Бессмертный полк", когда тысячи самарцев пройдут по площади с фотографиями своих родственников, героев войны.

После торжественной части все желающие смогут посетить выставку военной техники в районе Окружного дома офицеров, а также угоститься военной кашей с тушенкой из полевой кухни.

Финалом мероприятий в честь 9 мая станет праздничный салют.

Он начнется в 22.00 и прогремит в двух местах одновременно: на площади Куйбышева и на набережной реки Волги в районе Струковского сада.

- Мы будем стрелять артиллерийскими орудиями системы Д-30. Конечно снаряды не боевые, пиротехнические. Но салют будет мощный, можно сказать гром и молнии, - рассказал временно исполняющий обязанности командующего второй гвардейской армией полковник Павел Олексюк на радио "КП-Самара".

По его словам, в честь праздника будет сделано 30-ть салютных залпов.

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ИСТОЧНИК KP.RU