2019-04-29T12:35:16+03:00
Происшествия

В Самарской области водитель под наркотиками сбил инспектора ДПС и прокатил его на капоте 500 метров

Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сбитому инспектору ДПС потребовалось длительное лечение в больницеСбитому инспектору ДПС потребовалось длительное лечение в больницеФото: Архив "КП"
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В Исаклинском районе в ближайшее время предстанет перед судом 31-летний местный житель, который обвиняется в умышленном наезде на сотрудника ДПС в состоянии наркотического опьянения.

- По версии предварительного следствия, мужчина состоит на наркологическом учете и лишен водительских прав за неоднократное управление транспортом в состоянии опьянения. В день аварии он тоже был под наркотиками, - сообщили в прокуратуре Самарской области.

По данным ведомства, мужчина, управляя автомобилем «Тойота Камри», проигнорировал требование полицейского об остановке и умышленно сбил его, «поймав» правоохранителя на капот. После этого водитель начал пытаться сбросить инспектора ДПС со своей машины, что ему удалось сделать примерно через 500 метров. Полицейский упал на асфальт, попав при этом под передний бампер иномарки. Сразу после этого автомобилист скрылся с места аварии. Полицейские пустились за ним в погоню, нагнать нарушителя им удалось на территории Красноярского района. Что касается пострадавшего инспектора ДПС, то он получил закрытую черепно-мозговую травму, несколько ушибов и сотрясение головного мозга. Ему потребовалось длительное лечение. Сейчас он уже вновь вернулся на службу.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали на рассмотрение в суд. Мужчине грозит до 12 лет колонии и лишение водительских прав на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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