Под Самарой нашли древнее городище с костями животных и керамическими сосудами

СЕГОДНЯ 15:53 2019-04-29T15:54:07+03:00

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Археологи продолжают находить в Самарской области древние постройки и элементы быта наших предков. Так, осенью прошлого года они раскопали в Волжском районе городище раннего железного века с оборонительными укреплениями.

- Было установлено, что первыми обитателями городища были южные группы племен ананьинской культурно-исторической области. Они занимались скотоводством и охотой, предпочитали жить на высоких мысах, которые дополнительно укрепляли валами и рвами, - сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.

По словам ученых, эти племена жили в городище примерно в первом тысячелетии до нашей эры. Именно они оставили на Самарской Луке памятники белогорского типа. Отметим, что при раскопках археологам удалось обнаружить не только остатки древнего городища, но фрагменты керамических сосудов различных типов, а также кости животных.

Фрагменты керамических сосудов, которыми пользовались древние племена

ИСТОЧНИК KP.RU