В Самаре военные смогут получить жилье по ипотеке в Новой Самаре

СЕГОДНЯ 15:54 2019-04-29T15:54:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Два дома в жилом комплексе Новая Самара прошли аккредитацию в программе военной ипотеки банка ВТБ. Эта программа позволяет военнослужащим улучшить жилищные условия с применением максимума возможных льгот. Теперь выбрать квартиру и приемлемые для них условия получения кредита военные могут в домах №1 и №2 в Новой Самаре.

- Жесткие требование, применяемые Росвоенипотекой к застройщикам, позволяют очень немногим объектам пройти аккредитацию. К тому же, сделки по военной ипотеке всегда очень длительные по времени и не все застройщики на это готовы. К нашему микрорайону у военных всегда был большой интерес, поэтому, несмотря на все трудности, наша компания прошла аккредитацию и работает с Росвоенипотекой. Мы готовы предложить военным широкий выбор квартир в наших строящихся домах, - говорит Ольга Козлова, руководитель отдела продаж ООО "Финстрой" (застройщик жилого микрорайона "Новая Самара"):

Сегодня в Самаре военнослужащие могут получить ипотеку по ставке от 9,1% в различных банках. Такие программы субсидируются государством для того, чтобы предоставить этой категории населения наиболее приемлемые условия получения собственного жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU