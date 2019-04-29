2019-04-29T17:08:37+03:00
Общество

В Самаре частично перекроют движение по дублеру Московского шоссе

Проезд ограничат из-за проведения матча «Крылья Советов» - Уфа»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Движение по дублеру будет закрыто на 2,5 часаДвижение по дублеру будет закрыто на 2,5 часаФото: Архив "КП"
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В воскресенье, 5 мая, в Самаре частично перекроют движение по Московскому шоссе. Ограничения связаны с проведением на стадионе «Самара Арена» матча «Крылья Советов» - «Уфа».

- Проезд будет закрыт на дублере Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальней. Проехать там нельзя будет с 16:30 до 19:00, - говорится в приказе министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Добавим, что на этом же участке с 6:00 до 24:00 5 мая будет запрещена остановка транспорта. Ограничения не будут распространяться на пожарные машины, автомобили скорой помощи и правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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