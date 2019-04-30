2019-04-30T08:41:47+03:00
Общество

В Самаре изменились тарифы на паромную переправу до Рождествено

Стоимость перевозки велосипедов и машин немного «подросла»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Новые тарифы начинают действовать с 30 апреляНовые тарифы начинают действовать с 30 апреля
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В Самаре со вторника, 30 апреля, меняются тарифы на грузопассажирские перевозки на паромной переправе по маршруту Октябрьский спуск — Рождествено. Для одних видов грузов стоимость «билетов» будет увеличена, а для других наоборот снижена.

Так, перевозка велосипеда увеличится на 30 рублей — с 120 до 150 рублей, мотоцикла с коляской или квадроцикла — с 340 до 350 рублей, внедорожников, кроссоверов и пикапов — с 700 до 1000 рублей, а легковых автомобилей — с 550 до 600 рублей. Что касается «билетов» для мопедов, то их цена снизится на 25 рублей и составит 200 рублей. Перевозка мотоцикла станет тоже немного дешевле — на 20 рублей. Ее стоимость составит 300 рублей.

Как отмечают в Самарском речном пассажирском предприятии, стоимость провоза велосипеда указана без учета стоимости проезда велосипедиста, а вот цена проезда автомобиля указана с учетом стоимости проезда водителя. На пассажиров авто данный тариф не распространяется, им придется покупать отдельный билет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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