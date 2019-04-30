В Тольятти полицейского оштрафовали почти на 3 млн рублей за вымогательство взятки

СЕГОДНЯ 09:37 2019-04-30T09:37:46+03:00

Мужчина пытался обжаловать приговор, но ему это не удалось

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В Самарской области вступил в силу приговор в отношении старшего оперуполномоченного ОВиРП по Автозаводскому району ОЭБиПК УМВД по Тольятти, которого обвиняли вымогательстве взятки.

- Было установлено, что в августе 2018 года полицейский вымогал деньги у жителя региона за возврат ранее изъятых финансовых документов двух фирм. Правоохранитель был задержан с поличным при получении 300 тысяч рублей на стоянке одного из гостиничных комплексов в Тольятти, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

В начале марта этого года Ставропольский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 2 миллионов 900 тысяч рублей. Правоохранитель попытался оспорить данное решение, но Самарский областной суд не удовлетворил его жалобу и оставил приговор без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU