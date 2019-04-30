2019-04-30T11:00:09+03:00
Происшествия

В Самаре на Московском шоссе Mazda опрокинула Renault Duster

По предварительным данным, в аварии есть пострадавшие
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ДТП СамараФото: ДТП СамараФото: vk.com
Изменить размер текста:

Утром во вторник, 30 апреля, на пересечении Московского шоссе и улицы Мичурина в Самаре произошло серьезное ДТП. Там столкнулись автомобили Mazda и Renault Duster.

- По предварительным данным, водитель «Мазды» при перестроении в левый ряд врезался в «Дастер», который от удара перевернулся на правый бок, - сообщают очевидцы в группе «ДТП Самара».

Известно, что в аварии есть пострадавшие. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи. Из-за ДТП движение по Московскому шоссе по направлению «в город» оказалось сильно затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамваи № 7 возобновляют движение до стадиона «Самара Арена»
Новую Самару оценили специалисты: в микрорайоне прошел бизнес-тур для риэлторов
Рыцарь с цветком, кораблик и зонтик: в Самаре появились новые арт-объекты из труб
Владельцев незаконных гаражей в Октябрьском районе Самары попросили убирать мусор
Самарская академия Наяновой станет центром для одаренных детей
В Самаре около ТЦ «Парк Хаус» задымился троллейбус № 19
В Самарской области Matiz «размотало» после столкновения трех иномарок
"Дочки" компании "Роснефть" подвели итоги социального-экономического взаимодействия с губернией
В Тольятти полицейского оштрафовали почти на 3 млн рублей за вымогательство взятки
В Самарской области мужчина поссорился с приятелем и сбил его на машине
В Самарской области нашли очаг опасного для крупного рогатого скота заболевания
В Самаре в Мягком кинотеатре по понедельникам и вторникам можно смотреть фильмы по 170 рублей