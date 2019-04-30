В Самаре на Московском шоссе Mazda опрокинула Renault Duster
По предварительным данным, в аварии есть пострадавшие
Фото: ДТП СамараФото: vk.com
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Утром во вторник, 30 апреля, на пересечении Московского шоссе и улицы Мичурина в Самаре произошло серьезное ДТП. Там столкнулись автомобили Mazda и Renault Duster.
- По предварительным данным, водитель «Мазды» при перестроении в левый ряд врезался в «Дастер», который от удара перевернулся на правый бок, - сообщают очевидцы в группе «ДТП Самара».
Известно, что в аварии есть пострадавшие. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи. Из-за ДТП движение по Московскому шоссе по направлению «в город» оказалось сильно затруднено.
ИСТОЧНИК KP.RU