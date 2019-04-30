Владельцев незаконных гаражей в Октябрьском районе Самары попросили убирать мусор

СЕГОДНЯ 11:31 2019-04-30T11:31:48+03:00

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В Самаре продолжается борьба с самовольно установленными гаражами. Только в Октябрьском районе за первые четыре месяца этого года были вывезены более 800 гаражей. Однако уборка незаконных объектов — это еще не вся проблема. Сложность заключается еще и в мусоре, который остается после вывоза гаражей.

- Большая просьба к владельцам самовольно установленных объектов — увозя гараж, пожалуйста, забирайте все, что лежит в нем. Мусора после вывоза гаражей остается очень много, убирать его приходится каждый день. Чтобы полностью вывезти мусор, нам нужно около 10,5 млн рублей, - сообщили в администрации Октябрьского района.

По словам чиновников, после вывоза гаражей в районе осталось более 7 тысяч тонн мусора. На деньги, которые нужно потратить на его уборку, можно было бы построить 5 детских площадок или отремонтировать 7 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Администрация района призывает владельцев гаражей не оставлять после себя свалки.

Администрация Октябрьского района попросила владельцев незаконных гаражей вывозить мусор .Владельцам самовольно установленных гаражей #чистаясамара #ялюблюсамару #вывозмусора #незаконныегаражи https://t.co/JSHGAIVZ4x

ИСТОЧНИК KP.RU