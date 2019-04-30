В Самаре медики выплатят женщине 1 млн рублей за смерть ее дочери при родах

СЕГОДНЯ 14:50 2019-04-30T14:50:16+03:00

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Самарскому областному кардиодиспансеру придется заплатить 1 миллион рублей матери женщины, которая умерла во время родов. Такое решение вынес Железнодорожный районный суд.

Напомним, 27-летняя самарчанка поступила в медучреждение в феврале 2016 года. Во время родов она впала в кому и через 1,5 месяца умерла, не приходя в сознание. Следствие установило, что трагедия произошла из-за реаниматолога-анестезиолога, который не мог долгое время ввести пациентке эндотрахеальную трубку.

В дальнейшем мать женщины подала иск к медучреждению о возмещении затрат на погребение и компенсации моральных страданий. Она запросила около 10 млн рублей. Суд удовлетворил требования женщины, но только частично. Он постановил возместить самарчанке моральный вред в размере 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU