2019-04-30T14:50:16+03:00
Общество

В Самаре медики выплатят женщине 1 млн рублей за смерть ее дочери при родах

Изначально самарчанка запросила сумму в 10 раз большую
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Кардиодиспансер заплатит крупную сумму за причиненный моральный вредКардиодиспансер заплатит крупную сумму за причиненный моральный вредФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Самарскому областному кардиодиспансеру придется заплатить 1 миллион рублей матери женщины, которая умерла во время родов. Такое решение вынес Железнодорожный районный суд.

Напомним, 27-летняя самарчанка поступила в медучреждение в феврале 2016 года. Во время родов она впала в кому и через 1,5 месяца умерла, не приходя в сознание. Следствие установило, что трагедия произошла из-за реаниматолога-анестезиолога, который не мог долгое время ввести пациентке эндотрахеальную трубку.

В дальнейшем мать женщины подала иск к медучреждению о возмещении затрат на погребение и компенсации моральных страданий. Она запросила около 10 млн рублей. Суд удовлетворил требования женщины, но только частично. Он постановил возместить самарчанке моральный вред в размере 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24