2019-04-30T15:19:43+03:00
Общество

Депутаты предложили перенести самарский зоопарк к стадиону «Самара Арена»

Почти двум тысячам животных необходимо новое место для обитания
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарскому зоопарку уже давно требуется новое место для размещенияСамарскому зоопарку уже давно требуется новое место для размещенияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре продолжают решать судьбу местного зоопарка, который находится в Постниковом овраге. Он уже давно требует расширения или даже переезда в другое место. В прошлом году в городе проводилось голосование, на котором жители выбрали новое место для размещения зоопарка — площадка за больницей имени Середавина. Недавно депутаты Самарской губернской думы предложили новый участок — территорию возле стадиона «Самара Арена».

- Предлагаем рассмотреть новый участок - «Самара Арена». Там есть не только лесные насаждения, но и уже готовая инфраструктура, развязки, дороги. Мы будем выходить с предложением по выделению необходимых средств для того, чтобы зоопарк развивался и далее, - подчеркнул заместитель председателя комитета губдумы по культуре, спорту и молодежной политике Геннадий Говорков.

Отметим, что сейчас самарский зоопарк занимает территорию в 0,23 га и включает 1928 животных. Он является самым маленьким зоопарком в России. Для примера, самый лучший зоопарк страны, который находится в Новосибирске, занимает площадь около 100 га.

ИСТОЧНИК KP.RU

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